Zoe Trinchero 17 anni uccisa e gettata in un canale a Nizza Monferrato Sentito in caserma un amico l’ultimo che l’avrebbe vista

Zoe Trinchero, 17 anni, è stata trovata senza vita in un canale a Nizza Monferrato. La polizia ha ascoltato in caserma un amico, l’ultimo a vederla vivo. Sono ore di tensione mentre gli investigatori cercano di chiarire cosa sia successo alla giovane.

Diverse persone sono sentite in queste ore in caserma, dopo che una ragazza di 17 anni, Zoe Trinchero, è stata trovata senza vita in un corso d’acqua a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. Tra le persone sentite dai carabinieri ci sarebbero anche l’ex fidanzato della ragazza e un amico (che sarebbe stato l’ultimo a vederla). A individuare il corpo in un tratto del canale che costeggia via Spalto Nord prima di confluire nel torrente Belbo. I carabinieri sul luogo dove Zoe è stata trovata morta. ANSATINO ROMANO Le ultime ore di Zoe Trinchero. Secondo le prime informazioni il corpo della 17enne presenterebbe segni di un trauma cranico e di uno strangolamento.🔗 Leggi su Open.online

Argomenti discussi: Asti, la 17enne Zoe Trinchero trovata morta in un corso d'acqua a Nizza Monferrato: sul corpo segni di violenza; Nizza Monferrato, ragazza di 17 anni uccisa e gettata nel Rio: in caserma l'ex e un amico

Zoe Trinchero uccisa e gettata in un torrente a 17 anni, la mamma: «Ha incontrato un ragazzo». Un amico in casermaLa fine di Zoe Trinchero è scritta nei segni scuri che il fango non è riuscito a nascondere: un trauma cranico profondo, ecchimosi sul volto e quei solchi intorno al collo ... leggo.it

Zoe Trinchero uccisa e gettata in un torrente a 17 anni, la mamma: «Ha incontrato un ragazzo». Le indagini sul buco temporaleLa fine di Zoe Trinchero è scritta nei segni scuri che il fango non è riuscito a nascondere: un trauma cranico profondo, ecchimosi sul volto e quei solchi intorno al collo ... leggo.it

Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta ieri sera, verso mezzanotte, a Nizza Monferrato, nell'Alessandrino. Si chiamava Zoe Trinchero. Secondo i primi accertamenti, sul corpo della 17enne sono state riscontrate lesioni altamente compatibili con una mort facebook

Una ragazza di 17 anni,Zoe Trinchero,è stata trovata senza vita in un corso d'acqua a Nizza Monferrato (Asti). La ragazza è stata strangolata e gettata nel canale. La giovane aveva passato la serata in alcuni locali della città con amici,poi si sarebbe allontanat x.com