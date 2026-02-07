Orrore nel Rio Nizza Zoe Trinchero strangolata e gettata in un canale a 17 anni Un amico in caserma

Un caso che ha sconvolto Nizza Monferrato. Zoe Trinchero, una ragazza di soli 17 anni, è stata trovata strangolata e poi gettata in un canale. La polizia ha già ascoltato un amico della vittima in caserma, cercando di capire cosa sia successo. La comunità si sveglia sotto il peso di un dolore forte, con tanti che chiedono giustizia.

Il risveglio di Nizza Monferrato è uno di quelli che non si dimenticano, segnato da un fumo denso di dolore e sospetti. La comunità astigiana si è ritrovata catapultata in un incubo quando, nel cuore della notte, il corpo senza vita di Zoe Trinchero, appena 17 anni, è stato rinvenuto nelle acque gelide di un canale cittadino. L'ipotesi che gela il sangue agli inquirenti è quella di una morte violenta: la giovane, secondo le prime risultanze, sarebbe stata strangolata. In queste ore febbrili, un giovane amico della ragazza si trova sotto torchio presso la caserma locale, interrogato dal sostituto procuratore di Alessandria Giacomo Ferrando.

