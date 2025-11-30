Gerosa si prende FdI | è la nuova presidente dei meloniani trentini
Una vittoria nettissima quella di Francesca Gerosa che, con 314 voti (ovvero il 68% delle preferenze), è la nuova presidente di Fratelli d’Italia in provincia di Trento. Lo sfidante, Christian Zanetti, si è invece fermato a 145 voti.Dalle urne è uscito quindi questo coordinamento: Ilaria Goio. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Altre letture consigliate
Floriana Gerosa - facebook.com Vai su Facebook
Gerosa e Biada (FdI), no a Fugatti ter arrivata dal territorio - "Fratelli d'Italia è sì un partito nazionale, ma anche molto territoriale, tanto che anche sul terzo mandato l'espressione di contrarietà è arrivata dal territorio, da chi rappresenta i trentini sul ... Scrive ansa.it
Gerosa (Fdi) su Fugatti ter, abbiamo fatto ciò che andava fatto - "Noi come Fratelli d'Italia ci aspettiamo dai nostri rappresentati sempre coerenza, linearità e trasparenza. ansa.it scrive
Terzo mandato, in Trentino Fugatti risponde a FdI: ridimensionata la meloniana Gerosa - Il presidente dell’ente ha cambiato le carte in tavola poche ore dopo la decisione del governo di impugnare la legge della Provincia autonoma di Trento che gli consentirebbe di essere eletto per la ... Segnala lettera43.it