Pd Prato scontro Biagioni-Vignoli sull’assemblea | a rischio l’elezione del nuovo segretario e la stabilità del partito

Il Partito Democratico di Prato è al centro di una profonda crisi interna, culminata in un braccio di ferro tra il segretario Marco Biagioni e il presidente dell’Assemblea Alberto Vignoli riguardo alla convocazione dell’assemblea provinciale per l’elezione del nuovo segretario. Il rinvio dell’assemblea, annunciato dal segretario Biagioni, è stato immediatamente contrastato dal presidente Vignoli, aprendo una spaccatura che mette a rischio la stabilità del partito a livello locale. La situazione è precipitata a poche ore dall’inizio dei lavori, previsti per le 21:00 al circolo di Grignano. Biagioni ha espresso la necessità di “costruire una sintesi condivisa” prima di procedere con il voto per il nuovo segretario, invocando un supplemento di responsabilità da parte di tutti gli attori coinvolti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Circolo PD di Castelvenere ha tenuto il suo congresso domenica 18 gennaio 2026, durante il quale sono state discusse le linee programmatiche e sono stati eletti i membri del nuovo Direttivo.

Il Partito Democratico di Prato presenta il nuovo percorso Ri-Generazione, guidato da Biagioni e supportato da un comitato Si.

