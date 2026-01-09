Il calendario del Pd Parte Ri-Generazione Base e nuovo segretario | Dibattito ma unitario

Il Partito Democratico di Prato avvia il percorso “Ri-Generazione”, un momento di confronto interno dedicato a definire la propria linea politica in vista delle prossime elezioni comunali. Con una posizione di apertura al dibattito e all’ascolto, il partito mira a consolidare l’unità tra la base e il nuovo segretario, ponendo al centro idee e proposte per un futuro condiviso.

Prende il via 'Ri-Generazione. Prima le idee, poi le scelte', il percorso con cui il Partito Democratico di Prato intende definire la propria linea politica in vista delle prossime elezioni comunali. Prima quindi le idee e poi le scelte, il titolo definisce già l'obiettivo che il Pd si è prefisso. Ed è così che da oggi fino al 29 gennaio sono già in programma diciassette assemblee e incontri distribuiti su tutto il territorio, dalla Valbisenzio a Poggio a Caiano, dal Soccorso a La Querce. Altre se ne aggiungeranno nei prossimi giorni. L'obiettivo di Ri-Generazione è restituire appunto centralità alla base.

