Pulisic una sentenza nel derby | Era un gol facile Ero al posto giusto nel momento giusto

Christian Pulisic nel derby contro l'Inter segna praticamente sempre: l'attaccante statunitense del Milan decide anche questa stracittadina. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pulisic, una sentenza nel derby: “Era un gol facile. Ero al posto giusto nel momento giusto”

Leggi anche questi approfondimenti

Vincere il Derby, ancora. Vincere il Derby con un gol di Pulisic, spesso sentenza per l'Inter. Vincere il Derby con un rigore parato da Maignan all'ex Çalhanoglu. Vincere il Derby di corto muso, come piace a Mister Allegri. È il Derby perfetto, dolcissimo. Il Milan - facebook.com Vai su Facebook

Bomber Pulisic è una sentenza. E non è la prima volta nei derby... - Christian Pulisic è il bomber del Milan di Massimiliano Allegri: la rete segnata ieri contro l'Inter è la sua settima stagionale, la quinta in Serie A dove è al momento ... Segnala milannews.it

Inter-Milan, c'era il rigore su Thuram? Trevisani: "Un abominio del calcio". La sentenza di Cesari - 0 il derby contro l'Inter grazie alla rete decisiva di Pulisic su respinta sbagliata di Sommer. Da msn.com

“Il mio un gol molto facile, Maignan forse ha parato 10 volte”: Pulisic decide il derby, ma la differenza la fa il portiere - Così Cristian Pulisic ha commentato ai microfoni di Dazn la vittoria d ... Secondo ilfattoquotidiano.it