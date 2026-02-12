La corsa a Capitale 2028 entra nel vivo con una grande missione a Milano. La candidatura di Forlì si fa più concreta, puntando sulla promozione a livello nazionale e sulla collaborazione tra territori. Questa settimana, i rappresentanti della città saranno in fiera per presentare il progetto e rafforzare il supporto in vista della selezione finale. Rimini ha già dato il suo sostegno, e ora toccherà a Forlì convincere la giuria.

La candidatura di Forlì a Capitale Italiana della Cultura 2028 si rafforza nel segno della promozione nazionale e della collaborazione territoriale. In questi giorni, il progetto forlivese è in vetrina al Bit di Milano, la principale fiera italiana del turismo che ogni anno ospita migliaia di associazioni di categoria, enti di promozione turistica, agenzie viaggi, tour operator e destinazioni. "A poco più di due settimane dall’audizione al Ministero della Cultura – dichiara l’Assessore Kevin Bravi – ‘I sentieri della bellezza’ è tra i protagonisti principali dello stand di Visit Romagna, con l’obiettivo di raccontare e far conoscere oltre i confini regionali il prezioso percorso di co-progettazione che ha condotto alla stesura di un dossier di grande valore, moderno e creativo, che mette insieme luoghi e istituzioni, comunità e storie, energie civiche e creative". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La corsa a Capitale 2028. Missione in fiera a Milano. E c’è il sostegno di Rimini

Approfondimenti su Capitale Milano

La Romagna si prepara a un grande obiettivo per il 2028.

Un team del Comune di Valeggio sul Mincio ha partecipato a iniziative della Fondazione Arena di Verona, rafforzando la collaborazione in vista della candidatura del paese a Capitale italiana della Cultura 2028.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Capitale Milano

Argomenti discussi: La corsa a Capitale 2028. Missione in fiera a Milano. E c’è il sostegno di Rimini; Come la Champions per le città italiane. Il grande impatto di diventare Capitale della cultura (di A. Marrocco); Roma–Ostia, 51 anni di corsa e passione: la mezza maratona che unisce la Capitale al mare; Capitale della cultura, Rimini al fianco di Forlì e Cesena: Candidatura che sosteniamo con convinzione.

La corsa a Capitale della Cultura. Il sostegno di Ance e ConfindustriaLa notizia che la città di Sarzana è rientrata tra le dieci finaliste che si contenderanno il titolo di Capitale italiana della cultura per il 2028 è stata accolta con soddisfazione anche da parte di ... lanazione.it

La corsa a Capitale della Cultura, Sarzana l’Impavida tra le finalisteSarzana, 21 gennaio 2026 – Il giorno tanto atteso è arrivato. E con lui la notizia più bella. Sarzana è stata selezionata dalla giuria del Ministero della Cultura fra le dieci finaliste che potranno ... lanazione.it

Questo fine settimana ero a Roma per assistere alla partita di rugby Italia Scozia il mio primo amore.... sabato e domenica sveglia presto e corsa nella Capitale!!! Uno spettacolo... Buone corse a tutti! - facebook.com facebook

Ancona in corsa come Capitale italiana del Mare, oltre 200 progetti e 139 interventi. Il progetto coinvolge gli enti locali attraverso l'Anci e direttamente 22 Comuni #ANSA x.com