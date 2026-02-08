Perché un gemellaggio con gli storpi in Palestina? Meglio l'Austria | parole shock della consigliera Fdi

Durante una riunione del consiglio comunale di Calenzano, l'assessora di Fratelli d'Italia Monica Castro ha fatto affermazioni molto dure. Ha chiesto perché si dovrebbe fare un gemellaggio con il Governatorato di Jenin, definendoli “poveretti, storpi, ridotti male”, e ha suggerito di puntare invece sull’Austria, che “è ricca”. La proposta riguardava una mozione per avviare un Patto di Amicizia tra i due territori.

Discorso shock nella seduta del consiglio comunale di Calenzano (Toscana) pronunciato dall'assessora di Fratelli d'Italia Monica Castro: "Perché dobbiamo fare un gemellaggio con quelli poveretti, storpi, ridotti male? Si poteva fare un gemellaggio con l'Austria, che è ricca", ha detto, a proposito di una mozione che chiedeva l'avvio del procedimento finalizzato alla sottoscrizione di un 'Patto di Amicizia' tra il Governatorato di Jenin (Palestina) e il Comune di Calenzano.

