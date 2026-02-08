Perché un gemellaggio con gli storpi in Palestina? Meglio l’Austria | parole shock della consigliera Fdi

Durante una seduta del consiglio comunale di Calenzano, la consigliera di Fratelli d’Italia Monica Castro ha fatto un commento shock. Ha chiesto perché si dovrebbe fare un gemellaggio con le persone di Jenin, definendole “poveretti, storpi, ridotti male”. Ha poi suggerito di puntare invece sull’Austria, “che è ricca”. La proposta riguardava una mozione per avviare un Patto di Amicizia tra il Comune e il Governatorato di Jenin, ma le parole della consigliera hanno scatenato molte polemiche.

Discorso shock nella seduta del consiglio comunale di Calenzano (Toscana) pronunciato dalla consigliera di Fratelli d'Italia Monica Castro: "Perché dobbiamo fare un gemellaggio con quelli poveretti, storpi, ridotti male? Si poteva fare un gemellaggio con l'Austria, che è ricca", ha detto, a proposito di una mozione che chiedeva l'avvio del procedimento finalizzato alla sottoscrizione di un 'Patto di Amicizia' tra il Governatorato di Jenin (Palestina) e il Comune di Calenzano.

