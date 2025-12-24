Cbf Balducci passo falso nella sfida salvezza

Cbf Balducci 2 Il Bisonte Firenze 3 CBF BALDUCCI: Bonelli 5, Kokkonen 18, Crawford 6, Decortes 29, Piomboni 10, Mazzon 13, Caforio (l), Kockarevic 2. Ne. Batte, Sismondi, Ornoch. All. Lionetti. IL BISONTE FIRENZE: Knollema 16, Malesevic 2, Bukilic 12, Tanase 14, Acciarri 20, Agrifoglio 2, Valoppi (l), Zuccarelli 1, Bertolino, Morello, Kacmaz 5, Lapini (l). All. Chiavegatti. Arbitri: Vagni, Luciani. Parziali: 23-25 25-12 21-25 25-20 13-15. La Cbf Balducci non sfrutta appieno il fattore campo nella gara contro il Bisonte che mette in palio punti salvezza. Le maceratesi nel finale vanno un po’ in confusione e Decortes, 29 punti, arriva stremata nelle battute conclusive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

