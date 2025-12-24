Cbf Balducci passo falso nella sfida salvezza
Cbf Balducci 2 Il Bisonte Firenze 3 CBF BALDUCCI: Bonelli 5, Kokkonen 18, Crawford 6, Decortes 29, Piomboni 10, Mazzon 13, Caforio (l), Kockarevic 2. Ne. Batte, Sismondi, Ornoch. All. Lionetti. IL BISONTE FIRENZE: Knollema 16, Malesevic 2, Bukilic 12, Tanase 14, Acciarri 20, Agrifoglio 2, Valoppi (l), Zuccarelli 1, Bertolino, Morello, Kacmaz 5, Lapini (l). All. Chiavegatti. Arbitri: Vagni, Luciani. Parziali: 23-25 25-12 21-25 25-20 13-15. La Cbf Balducci non sfrutta appieno il fattore campo nella gara contro il Bisonte che mette in palio punti salvezza. Le maceratesi nel finale vanno un po’ in confusione e Decortes, 29 punti, arriva stremata nelle battute conclusive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: La Cbf Balducci demolisce San Giovanni. Tre punti d’oro nella sfida tra neopromosse
Leggi anche: Volley A1 femminile, CBF Balducci HR Macerata - Bartoccini MC Restauri Perugia: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta
Cbf Balducci, passo falso nella sfida salvezza; Volley Bergamo, la soluzione è interna. Dopo Parisi tocca al vice Cervellin; Serie A1 femminile, turno prenatalizio tra derby e battaglie salvezza; Cbf Balducci, gara che vale doppio. In Piemonte uno scontro salvezza.
CBF Balducci, passo falso nella sfida salvezza - Decortes mette a segno 29 punti, ma non bastano per arrivare alla vittoria ... msn.com
Cbf Balducci, gara che vale doppio. In Piemonte uno scontro salvezza - 30 di oggi ci sarà un’altra fondamentale tappa in chiave salvezza per la CBF Balducci impegnata contro la Wash4Green Monviso al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte. sport.quotidiano.net
Cbf Balducci, a double-header. A relegation battle in Piedmont. - The local team won the first leg, now trailing by three points. sport.quotidiano.net
Il Natale è un passo più vicino da Anna Baby Calzature! Care mamme, sappiamo quanto sia importante scegliere la scarpa giusta per i piedini dei nostri bimbi: deve essere comoda, resistente e, ovviamente, bellissima! Che si tratti dei primi passi (dal - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.