La Casa Bianca annuncia il ritiro di Ice da Minneapolis

La Casa Bianca ha annunciato ufficialmente il ritiro di Ice da Minneapolis. L’amministrazione Trump mette fine alle operazioni di controllo contro l’immigrazione irregolare in Minnesota. Tom Homan, che gestiva la questione per conto del governo, ha confermato che il presidente ha accettato di sospendere le attività di controllo. La decisione arriva dopo settimane di tensioni e proteste nella zona.

Tom Homan, ha annunciato la conclusione dell'operazione anti-immigrazione a Minneapolis e il conseguente ritirato degli agenti federali dell'Ice L'amministrazione Trump mette fine all'operazione contro l'immigrazione irregolare in Minnesota. Tom Homan, l'uomo scelto da Donald Trump per gestire la situazione, ha dichiarato che il presidente statunitense ha accettato la sua proposta di porre fine all'ondata di controlli federali sull'immigrazione in Minnesota. "Abbiamo notevolmente ridotto il numero di obiettivi" nella regione delle Twin Cities, dove sono stati portati migliaia di agenti delle agenzie statunitensi anti immigrazione ha dichiarato Homan in una conferenza stampa.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Casa White

La Casa Bianca sta considerando una riduzione del numero di agenti dell’ICE a Minneapolis, in risposta alle recenti tensioni e proteste legate agli eventi di Renee Nicole Good e Alex Pretti.

La Casa Bianca ha deciso di ritirare 700 agenti dell’Ice da Minneapolis, ma lascia intendere che non si arrende.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Casa White

Argomenti discussi: Donald Trump annuncia: Xi Jinping verrà alla Casa Bianca verso la fine dell'anno; Trump annuncia visita del presidente cinese Xi alla Casa Bianca: Abbiamo ottimi rapporti; Usa-Cina, Trump annuncia incontro con Xi Jinping: Sarà alla Casa Bianca entro fine anno; Usa-Cina, l’annuncio di Trump: Xi Jinping alla Casa Bianca verso fine anno.

La Casa Bianca annuncia il ritiro di Ice da MinneapolisTom Homan, ha annunciato la conclusione dell'operazione anti-immigrazione a Minneapolis e il conseguente ritirato degli agenti federali dell'Ice ... today.it

Usa: Casa Bianca annuncia ritiro Ice da MinneapolisUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

La lista di Israele alla Casa Bianca. Netanyahu va a Washington e gli iraniani gridano a Trump: non fidarti. Di Micòl Flammini - facebook.com facebook

Bocconi amari. Netanyahu esce male dalla Casa Bianca su Iran e Gaza (di A. De Girolamo, E. Catassi) x.com