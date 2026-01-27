La Casa Bianca riduce gli agenti dell’ICE a Minneapolis

La Casa Bianca sta considerando una riduzione del numero di agenti dell’ICE a Minneapolis, in risposta alle recenti tensioni e proteste legate agli eventi di Renee Nicole Good e Alex Pretti. Questa decisione segna un possibile cambiamento nelle politiche di gestione delle forze dell’ordine in città, in un contesto di crescente attenzione pubblica e dibattito sull’operato delle autorità.

Dalla Casa Bianca arrivano alcuni segnali che potrebbero rappresentare una marcia indietro sulla gestione degli agenti dell’ICE a Minneapolis, dopo giorni di tensioni, proteste e polemiche seguite all’uccisione di Renee Nicole Good e Alex Pretti. Il primo segnale concreto arriva dall’annuncio del sindaco Jacob Frey: a partire da martedì alcuni agenti federali lasceranno la città, riducendo il dispiegamento legato all’Operazione Metro Surge. Frey ha spiegato di aver parlato direttamente con Donald Trump: «Il presidente ha detto di essere d’accordo sul fatto che l’attuale situazione non può continuare», ha riferito il sindaco, sottolineando che Minneapolis continuerà a collaborare con autorità statali e federali su indagini mirate, ma non su arresti ritenuti arbitrari e incostituzionali. 🔗 Leggi su Lettera43.it

