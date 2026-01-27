La Casa Bianca sta considerando una riduzione del numero di agenti dell’ICE a Minneapolis, in risposta alle recenti tensioni e proteste legate agli eventi di Renee Nicole Good e Alex Pretti. Questa decisione segna un possibile cambiamento nelle politiche di gestione delle forze dell’ordine in città, in un contesto di crescente attenzione pubblica e dibattito sull’operato delle autorità.

Dalla Casa Bianca arrivano alcuni segnali che potrebbero rappresentare una marcia indietro sulla gestione degli agenti dell’ICE a Minneapolis, dopo giorni di tensioni, proteste e polemiche seguite all’uccisione di Renee Nicole Good e Alex Pretti. Il primo segnale concreto arriva dall’annuncio del sindaco Jacob Frey: a partire da martedì alcuni agenti federali lasceranno la città, riducendo il dispiegamento legato all’Operazione Metro Surge. Frey ha spiegato di aver parlato direttamente con Donald Trump: «Il presidente ha detto di essere d’accordo sul fatto che l’attuale situazione non può continuare», ha riferito il sindaco, sottolineando che Minneapolis continuerà a collaborare con autorità statali e federali su indagini mirate, ma non su arresti ritenuti arbitrari e incostituzionali. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La Casa Bianca riduce gli agenti dell’ICE a Minneapolis

Approfondimenti su Casa Bianca

Gli agenti dell’ICE sono stati coinvolti in un episodio a Minneapolis in cui hanno sparato a una persona.

Gli agenti dell’ICE sono coinvolti in un nuovo episodio di violenza a Minneapolis, dove un'altra persona ha perso la vita.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Trump’s ICE Raids Backfire — Polls Crash, White House Scrambles

Ultime notizie su Casa Bianca

Argomenti discussi: La Casa Bianca ha usato l'intelligenza artificiale per aggiungere lacrime finte alla foto di una donna in manette; Trump e un pinguino in Groenlandia, post della Casa Bianca: ironia web; Instant Mood: L'anno social di Trump alla Casa Bianca; Groenlandia, Trump e i dazi a chi si oppone. Meloni: Errore. Otto Paesi: Spirale pericolosa - La rettifica della Bild: il ritiro delle truppe tedesche era programmato.

La Casa Bianca riduce gli agenti dell’ICE a MinneapolisDalla Casa Bianca arrivano alcuni segnali che potrebbero rappresentare una marcia indietro sulla gestione degli agenti dell’ICE a Minneapolis, dopo giorni di tensioni, proteste e polemiche seguite all ... msn.com

Minnesota, la Casa Bianca pubblica una foto truccata con la Ai per far piangere l'attivista in manetteL'intelligenza artificiale come arma politica. Alla fine si riduce a questo l'ultima trovata della Casa Bianca, che ci ha abituato a una strategia social poco istituzionale e molto aggressiva. L'immag ... msn.com

Su #LaRagione di oggi, #27gennaio: #Minneapolis e la strategia della Casa Bianca; #sport, parla Federico Buffa; Sanremo sì Israele no musicando, parla #Levante; il fumo e la tassa sui poveri; Tirana in subbuglio contro l’eterno Rama. #laprima - facebook.com facebook

Dal Messico alla Turchia, la Casa Bianca ha nominato un’esperta in cooperazione bilaterale, diplomazia pubblica e politica estera come incaricata di affari dell’Ufficio esterno degli Usa per il Venezuela. Ecco quale sarà la sua missione. @rssmiranda x.com