Minneapolis Casa Bianca ritira 700 agenti dell’Ice ma avverte ‘Non ci stiamo arrendendo’

La Casa Bianca ha deciso di ritirare 700 agenti dell’Ice da Minneapolis, ma lascia intendere che non si arrende. Tom Homan ha annunciato la decisione, mentre Trump si è detto soddisfatto della telefonata con Xi Jinping, aggiungendo di essere pronto a incontrarlo. La mossa arriva in un momento di tensione tra le autorità federali e le politiche sull’immigrazione.

Tom Homan comunica questo annuncio sull'Ice, mentre Trump commenta la telefonata avuta con Xi Jinping qualche ora prima: “Ottima conversazione, non vedo l’ora di incontrarlo” Svolta nel clima di tensione e violenza che da settimane attraversa Minneapolis. La Casa Bianca annuncia il ritiro “con effetto immediato” di 700 dei 3 mila agenti federali che l’amministrazione Trump aveva schierato in città per le operazioni anti-immigrati. Lo ha annunciato Tom Homan, funzionario dell’immigrazione soprannominato “lo zar dei confini”, nel corso di una conferenza stampa, affermando che la decisione è stata presa sulla scia di “progressi significativi” nella cooperazione tra funzionari statali e federali, con un numero “senza precedenti” di contee che stanno collaborando con il governo federale per coordinare il trasferimento degli obiettivi di immigrazione agli agenti federali dalle carceri delle contee. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Minneapolis, Casa Bianca ritira 700 agenti dell’Ice ma avverte ‘Non ci stiamo arrendendo’ Approfondimenti su Minneapolis CasaBianca Minneapolis, l'annuncio dello "zar dei confini": Trump ritira 700 agenti federali dell'Ice La polizia federale ha iniziato a ritirare 700 agenti dell’Ice da Minneapolis. Minneapolis, Trump ritira 700 agenti dell'Ice e Border Patrol: l'annuncio di Tom Homan Il presidente Donald Trump ha deciso di ritirare circa 700 agenti dell’Ice e della Border Patrol da Minneapolis. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Minneapolis CasaBianca Argomenti discussi: ICE in Minnesota, Trump: Ora una piccola de-escalation. Le proteste? Agitatori pagati o malati; Minneapolis, Trump rivede l'operazione Ice: alcuni agenti lasceranno la città. Il comandante Bovino verso il rientro, la Casa Bianca manda lo zar delle frontiere Homan; Usa, Trump ritira gli agenti federali da Minneapolis; Trump apre al ritiro dell’Ice da Minneapolis e manda lo zar dei confini per gestire la crisi. Usa, Donald Trump ritira 700 agenti dell’Ice da MinneapolisCirca 2 mila agenti federali resteranno però in Minnesota, ben oltre i circa 150 normalmente assegnati allo stato ... milanofinanza.it Trump ritira 700 agenti federali dell’immigrazione da MinneapolisSono circa 2’000 quelli che resteranno in Minnesota, ha detto lo zar dei confini della Casa Bianca, Tom Homan ... rsi.ch la Repubblica. . Lo “zar dei confini” della Casa Bianca, Tom Homan, ha dichiarato che con effetto immediato il governo federale ritirerà 700 agenti federali delle forze dell'ordine dal Minnesota. Secondo Homan, la decisione arriva sulla scia di "progressi signifi - facebook.com facebook Doppio colpo trumpiano al woke: una statua di Colombo alla Casa Bianca e la minaccia agli scout x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.