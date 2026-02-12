la camera dei rappresentanti sfida donald trump sui dazi contro il canada

La camera dei rappresentanti ha approvato con una stretta maggioranza una risoluzione che chiede di revocare i dazi doganali contro il Canada. La decisione è passata con 219 voti favorevoli e 211 contrari, segnando una sfida concreta a Donald Trump sulle politiche commerciali. Ora il governo americano dovrà decidere se seguire questa richiesta o mantenere le tariffe in vigore.

L’11 febbraio la camera dei rappresentanti ha approvato, con 219 voti a favore e 211 contrari, una risoluzione che chiede la revoca dei dazi doganali contro il Canada. Sei deputati repubblicani hanno votato a favore, sfidando il presidente Donald Trump. Il testo passerà ora all’esame del senato. Ma anche se fosse approvato, andrebbe incontro al veto di Trump, che ha fatto dei dazi la pietra angolare della sua politica economica. A quel punto, per aggirare il veto presidenziale servirebbe una maggioranza dei due terzi al congresso, cosa impossibile considerando gli attuali equilibri alla camera e al senato. 🔗 Leggi su Internazionale.it

