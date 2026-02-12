Dopo 315 giorni di lotta, una persona ha ritrovato la strada verso la normalità. La sua rinascita è passata attraverso cadute, fisioterapia e anche un po’ di ipnosi. Quel urlo sul traguardo, alla fine, non è stato solo di gioia, ma anche di liberazione. Un percorso durissimo, ma che ha portato a un risultato che vale più di una medaglia.

L’urlo sul traguardo non è stato soltanto liberatorio ma anche di chi, dentro di sé, sapeva di aver fatto un gran tempo, da medaglia. Federica Brignone da Milano è andata oltre: è sua la medaglia d’oro in SuperG a Milano-Cortina 2026, un sogno che sembrava impossibile per quanto le è capitato il 3 aprile 2025. Un oro che vale doppio. È vero che nel SuperG la “Tigre di La Salle” non ha praticamente rivali ed è tra le più forti al mondo ma c’è da considerare che, appena 10 mesi fa, tutto sembrava perduto (carriera compresa) dopo la frattura di tibia e perone ma anche della rottura del legamento crociato anteriore nel corso dei Campionati Italiani, ultimo appuntamento prima della fine della stagione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La caduta, la fisioterapia, l’ipnosi. La rinascita in 315 giorni

Approfondimenti su Lazio Roma

Dopo un infortunio grave e due operazioni, Federica Brignone ha passato 10 mesi a lottare tra fisioterapia e ipnosi.

Federica Brignone torna a vincere, a quasi un anno dal grave infortunio.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Lazio Roma

Argomenti discussi: La caduta, le 7 ore al giorno di fisioterapia, l’ipnosi: così Brignone ha recuperato per i Giochi; Centenaria operata con successo a Policoro; La caduta, le 7 ore al giorno di fisioterapia, l’ipnosi: così Brignone ha recuperato per i Giochi; Una centenaria di Pisticci operata con successo all’anca a Policoro: ecco com’è andata.

La caduta, le 7 ore al giorno di fisioterapia, l’ipnosi: così Brignone ha recuperato per i GiochiUn bruttissimo infortunio, due operazioni, la paura di non farcela: alla fine la sciatrice azzurra sarà a Milano Cortina dopo 10 mesi di sacrifici. Le tappe più importanti del suo percorso ... msn.com

La caduta, 7 ore al giorno di fisioterapia, l’ipnosi: i segreti del clamoroso recupero di BrignoneFederica Brignone ha recuperato dopo un terribile infortunio è arrivata a Milano Cortina da portabandiera e ha preso l'oro in superG. Le tappe del suo recupero. gazzetta.it

Milano Cortina: Moioli caduta in allenamento, nessun problema per la gara. Esami ok, oggi fisioterapia, scivolata per errore di altra atleta #ANSA x.com

Che Tempo Che Fa. . ''Io pensavo fosse una gag!'' - Mara Venier sulla caduta dei Ricchi e Poveri facebook