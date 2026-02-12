Gucci torna a puntare sulle sue borse iconiche per rilanciare le vendite. Con il gruppo Kering sotto pressione, la maison italiana sceglie di investire su un’It-bag, sperando di attirare di nuovo l’attenzione dei clienti e risollevare i numeri. Mentre i bilanci si fanno complessi, il marchio cerca di riaccendere il desiderio con una mossa semplice ma efficace.

I l lusso, oggi, si misura su due piani: bilanci e desiderio. E raramente i due viaggiano alla stessa velocità. Mentre Kering chiude un 2025 in calo ma sorprende il mercato con risultati migliori delle attese, Gucci resta l’osservato speciale: ricavi in flessione, margini sotto pressione, dieci trimestri consecutivi di contrazione. Eppure, nel momento in cui la finanza cerca segnali di stabilizzazione, la moda fa quello che sa fare meglio: riparte dal prodotto. Dal gesto, dall’oggetto, dalla borsa giusta al momento giusto. Ecco a voi “La Famiglia” gucciness secondo Demna: sprezzatura tutta italiana, cupa e sexy X Un nuovo direttore cretivo, un nuovo Ceo e ora la nuova it-bag Borsetto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La borsa giusta al momento giusto. Con Kering sotto pressione, Gucci riparte da una It-bag

