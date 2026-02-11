kering accelera in borsa ma gucci resta zavorra

La Borsa ha premiato Kering, che ha accelerato subito dopo l’apertura, spingendo in alto il settore del lusso. Mentre il titolo del gruppo francese sale forte in questi giorni, Gucci, di proprietà di Kering, resta invece una zavorra. Gli investitori puntano tutto su Kering, lasciando le difficoltà di Gucci sotto i riflettori. La differenza si vede chiaramente: da una parte il colosso che corre, dall’altra un marchio che fatica a trovare la stessa spinta.

La mattina di ieri è iniziata in quarta per il settore del lusso. Il merito? Tutto è nelle mani di Kering. Ieri il gruppo francese ha infatti comunicato i risultati dell'esercizio 2025 e in particolare quelli relativi all'ultimo trimestre. Sull'anno i ricavi sono in calo del 13% rispetto al 2024, a 14,675 miliardi di euro, ma la società mostra i primi segnali di stabilizzazione nel quarto trimestre. Le vendite del gruppo si sono infatti attestate a 3,91 miliardi di euro, con un calo del 3%, un risultato ancora con il segno meno, ma meno grave rispetto al -5% previsto dal consenso degli analisti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

