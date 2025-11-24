Ancora un' esplosione nella notte | la banda del bancomat colpisce a Capannoli

Ancora un boato, nuovamente un'esplosione ha squarciato la tranquillità notturna del territorio pisano. A farne le spese, stavolta, è stato lo sportello bancomat della Cassa di Risparmio di Volterra situato in piazza Pertini a Capannoli: nella notte tra sabato 22 e domenica 23, come confermano i. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

ancora un esplosione nella notte la banda del bancomat colpisce a capannoli

© Pisatoday.it - Ancora un'esplosione nella notte: la banda del bancomat colpisce a Capannoli

