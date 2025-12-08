Assalto al bancomat di Palagiano la banda colpisce ancora
Tarantini Time Quotidiano Quinto assalto a un bancomat in provincia di Taranto nell’ultimo mese. Alle 4.30 dell’8 dicembre i ladri hanno fatto esplodere lo sportello esterno di banca Wibida a Palagiano. Modalità sempre le stesse: esplosione e strada cosparsa di chiodi per rallentare l’intervento delle forze dell’ordine. Sul caso indagano i carabinieri. Il colpo segue di poco tempo l’ultimo messo a segno a Mottola. Altri casi a Ginosa, Monteiasi e Montemesola. L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
