La banca brianzola che continua a crescere e con un utile netto consolidato di oltre 127 milioni di euro

Il Banco di Desio chiude il 2025 con un risultato positivo. La banca brianzola ha registrato un utile netto di oltre 127 milioni di euro, leggermente sopra lo scorso anno. Il bilancio mostra anche un ritorno sul capitale del 9,3% e segnali di miglioramento nei rischi, con un NPE ratio in calo al 2,7%. La banca conferma così la sua crescita stabile e i buoni risultati finanziari.

Il 2025 è stato un anno importante e positivo per il Banco di Desio. L’esercizio si chiude con un utile netto consolidato pari a 127,3 milioni di euro (+0,3%), un ROE del 9,3% e indicatori di rischio in ulteriore miglioramento, con NPE ratio lordo al 2,7% (3,1% a fine 2024) e costo del rischio a 33 bps (45bps a fine 2024). In rafforzamento anche la solidità patrimoniale, con CET1 ratio al 18,3% e Total Capital Ratio al 19,3%. Positivo il contributo delle commissioni nette (+5,7%), sostenute in particolare dal risparmio gestito e dalla bancassurance, così come la crescita delle masse e della raccolta.🔗 Leggi su Monzatoday.it

