Inchiesta Hamas Donzelli | Hannoun andava a spasso per tutta Europa con Ascari Bagarre in Aula – Il video

Durante una seduta alla Camera, Donzelli ha sollevato dubbi sull'inchiesta riguardante Hamas, citando l'episodio di Hannoun e Ascari, e ha chiesto chiarimenti a Tajani. La discussione ha generato una vivace discussione tra i presenti, evidenziando le tensioni politiche legate alla vicenda. Questo episodio si inserisce nel contesto di un’inchiesta complessa e di forte impatto pubblico, che continua a essere al centro dell’attenzione politica e mediatica.

(Agenzia Vista) Roma, 28 dicembre 2025 "Capisco il nervosismo dell'opposizione perché Hannoun andava a spasso per tutta Europa con la Parlamentare del M5s Ascari", così Donzelli in Aula alla Camera chiedendo l'informativa di Tajani sull'inchiesta du Hamas a Genova, scatenando la bagarre. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

L’inchiesta sui presunti finanziamenti ad Hamas ha portato al sequestro di oltre un milione di euro in diverse città - La Digos ha perquisito 17 tra case e uffici di persone e associazioni coinvolte nell’inchiesta sui presunti finanziamenti ad Hamas. ilpost.it

Hamas, famiglia Hannoun tra 25 indagati - Sono 25 gli indagati nell'inchiesta della Dda di Genova che ha portato agli arresti del presidente dell'Associazione dei palestinesi in Italia, Hannoun, e di altre 8 persone accusate di finanziare Ham ... rainews.it

