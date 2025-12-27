Da Boldrini a Di Battista | tutti i politici a braccetto con il filo Hamas Hannoun

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Stefania Ascari, fino al leader di Avs Nicola Fratoianni, il fedelissimo di Elly Schlein Marco Furfaro del Pd, così come Laura Boldrini del Pd. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

da boldrini a di battista tutti i politici a braccetto con il filo hamas hannoun

© Imolaoggi.it - Da Boldrini a Di Battista: tutti i politici a braccetto con il filo Hamas Hannoun

Leggi anche: Da Boldrini a Di Battista: tutti i politici a braccetto con Hannoun

Leggi anche: Hannoun e i politici "amici", da Boldrini a Di Battista le foto che imbarazzano la sinistra

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

boldrini battista tutti politiciDa Boldrini a Di Battista: tutti i politici a braccetto con Hannoun - La galassia dei politici di sinistra che hanno frequentato il filo Hamas Mohammad Hannoun, tratto in arresto dopo una maxi operazione della polizia di Stato, è vasta e variegata. msn.com

boldrini battista tutti politiciHannoun e i politici "amici", da Boldrini a Di Battista le foto che imbarazzano la sinistra - La galassia dei politici di sinistra che hanno frequentato il filo Hamas Mohammad Hannoun, tratto in arresto dopo una maxi operazione della polizia ... msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.