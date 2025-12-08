Taranto | aggredito autista del pullman condanna dell’azienda Kyma mobilità | Autore immortalato dalle telecamere a bordo sarà perseguito legalmente

Di seguito un comunicato diffuso da Kyma mobilità: Un ennesimo, sconcertante episodio di aggressione ai danni di un operatore di esercizio di Kyma Mobilità si è verificato nella serata di sabato 6 dicembre, intorno alle ore 21:20, a Taranto. L’episodio, di inaudita violenza, ha causato lesioni fisiche e un profondo turbamento psicologico al dipendente. Secondo una prima ricostruzione, l’autore del vile gesto, dopo aver tentato di salire sul mezzo pubblico al centro di un incrocio in Via Margherita, al di fuori di una regolare fermata di linea, avrebbe raggiunto il conducente successivamente, nei pressi del quartiere Tamburi (al previsto Capolinea in Via Orsini). 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Taranto: aggredito autista del pullman, condanna dell’azienda Kyma mobilità: "Autore immortalato dalle telecamere a bordo, sarà perseguito legalmente"

