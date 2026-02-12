Kylie Jenner si spoglia per Kim Kardashian | scatti roventi per il brand della sorella

Kylie Jenner ha deciso di posare senza veli per il nuovo catalogo di intimo della sorella Kim Kardashian. Gli scatti sono già diventati virali sui social, mostrando la modella in pose provocative e molto sensuali. La collezione, che porta il suo nome, ha già attirato l’attenzione di milioni di fan e commentatori. Kylie ha scelto di mettere in mostra il suo corpo, contribuendo a promuovere il brand della famiglia.

Sguardo magnetico, posa studiata, tonalità neutre e tanta seduzione. Kylie Jenner torna davanti all'obiettivo, ma questa volta lo fa per rispondere alla chiamata di famiglia: è lei infatti il volto - e il corpo - della nuova linea di underwear essenziale ideata dalla sorella Kim Kardashian. Negli scatti su Instagram, la 28enne imprenditrice posa con bralette, reggiseni e slip minimalisti. In un'immagine è inginocchiata, appoggiata sui talloni, in un coordinato color terra; in un'altra gioca con l'obiettivo sfiorandosi le labbra mentre indossa un completo bianco. "Posso dirvi un segreto?", dice Kim in un video.

