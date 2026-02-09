Sul palco del Levi’s Stadium di Santa Clara, Bad Bunny ha portato a casa uno spettacolo memorabile, mentre sul pubblico si sono viste molte celebrità. Tra loro, Blue Ivy, Kendall Jenner e Kim Kardashian, tutte sedute tra il pubblico a godersi il grande evento. Le star sono arrivate pronte a tifare e a vivere da vicino l’energia di uno degli eventi sportivi più seguiti dell’anno.

Tantissime le star che hanno assistito all'evento, a partire da Jay-Z insieme alle figlie Rumi e Blue Ivy Carter. La maggiore, che oggi ha 14 anni, è sempre più somigliante a mamma Beyoncé e ha sfoggiato una chioma di capelli con lunghissime beach waves e ciocche come imbiondite dal sole. Un omaggio voluto all'iconico hairstyle di Beyoncé, sfoggiato dalla cantante in diverse occasioni, come, ad esempio, durante i Grammy Awards 2023, quando ha ritirato il premio di Miglior album di musica DanceElettronica per Reinassence. Blue Ivy è stata vista scatenarsi a bordo campo insieme al padre e alla sorella, con cui capita molto spesso di vederla alle partire della NFL, da grande appassionata di football qual è. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Blue Ivy uguale a mamma Beyoncé, Kendall Jenner e Kim Kardashian: tutte le star presenti sugli spalti del Super Bowl 2026

