Una nuova indagine riapre il caso sulla morte di Kurt Cobain. Secondo alcuni, il frontman dei Nirvana non si sarebbe tolto la vita, ma sarebbe stato ucciso. La morte di Cobain, avvenuta nel 1994 a Seattle, continua a suscitare dubbi e discussioni, anche più di trent’anni dopo. La verità ancora non è chiara, ma questa volta le indagini puntano a un’ipotesi diversa rispetto a quella ufficiale.

Roma, 11 febbraio 2026 – Il 5 aprile 1994 Kurt Cobain, frontman dei Nirvana, morì a 27 anni nella sua casa di Seattle, con la causa ufficiale indicata come un suicidio da arma da fuoco. Ma una nuova indagine forense guidata dallo specialista Brian Burnett, pubblicata recentemente su riviste scientifiche e rilanciata dai media internazionali, sostiene che gli elementi del caso non combacerebbero con la versione classica e che la scena potrebbe essere stata predisposta per apparire come un suicidio. La notizia ha immediatamente riacceso il dibattito tra fan, esperti e critici, rendendo sempre attuale uno dei misteri più discussi della storia del rock. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Kurt Cobain non si è suicidato ma è stato ucciso”. Una nuova indagine mette (di nuovo) in discussione le cause della morte

Approfondimenti su Kurt Cobain

A 32 anni dalla morte di Kurt Cobain, emergono nuovi dettagli che cambiano la versione ufficiale.

A 32 anni dalla morte di Kurt Cobain, la scena musicale si trova davanti a una vera e propria bomba.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Kurt Cobain si è suicidato o si tratta di un complotto

Ultime notizie su Kurt Cobain

Argomenti discussi: Kurt Cobain, nuova indagine sulla morte: Fu omicidio; Kurt Cobain, la sua morte è stata un omicidio: una nuova indagine mette in discussione il suicidio del leader dei Nirvana; È meglio bruciare in fretta che spegnersi lentamente. L’Addio di Kurt Cobain che non abbiamo mai compreso; Giorgia Würth si commuove: Mio papà ha lottato dopo l'emorragia cerebrale.

Kurt Cobain non si è suicidato, ma è stato ucciso da qualcuno. Ecco come: la rivelazione choc pubblicata sull’International Journal of Forensic ScienceNuove prove dall'International Journal of Forensic Science contestano il suicidio di Cobain: sangue, posizione del corpo e autopsia rivelano anomalie ... ilfattoquotidiano.it

Kurt Cobain non si è suicidato, ma è stato ucciso da qualcuno. Ecco come: la rivelazione pubblicata sull’International Journal of Forensic ScienceA 32 anni dalla scomparsa di Kurt Cobain, frontman dei Nirvana e icona della musica mondiale, emergono nuovi sviluppi che mettono in discussione la versione ... thesocialpost.it

Kurt Cobain, nuove rivelazioni sulla morte: secondo un’indagine forense privata “non fu suicidio ma omicidio” L’ufficio del medico legale e il Dipartimento di Polizia di Seattle hanno ribadito di non avere elementi per riaprire il caso: “La nostra conclusione ri - facebook.com facebook

Kurt Cobain, all’asta la chitarra di “Smells Like Teen Spirit”: ecco quanto vale x.com