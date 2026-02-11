A 32 anni dalla morte di Kurt Cobain, emergono nuovi dettagli che cambiano la versione ufficiale. Secondo recenti studi pubblicati su un giornale di scienze forensi, il frontman dei Nirvana potrebbe non essersi suicidato, ma essere stato ucciso. La scoperta riaccende il dibattito sulla vicenda e spinge a riconsiderare quanto avvenuto quella notte.

A 32 anni dalla scomparsa di Kurt Cobain, frontman dei Nirvana e icona della musica mondiale, emergono nuovi sviluppi che mettono in discussione la versione ufficiale della sua morte. Secondo uno studio pubblicato sull’ International Journal of Forensic Science, lo specialista forense Brian Burnett ha sollevato dubbi importanti sull’ipotesi di suicidio che finora ha accompagnato il caso. L’analisi di Burnett, ripresa anche dal Daily Mail, si concentra sull’autopsia e sulle prove raccolte sulla scena del crimine. Lo studio mette in luce dettagli che, secondo l’esperto, non combacerebbero con la tesi di un suicidio istantaneo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Kurt Cobain non si è suicidato, ma è stato ucciso da qualcuno. Ecco come”: la rivelazione pubblicata sull’International Journal of Forensic Science

A 32 anni dalla morte di Kurt Cobain, la scena musicale si trova davanti a una vera e propria bomba.

A oltre trent'anni dalla morte di Kurt Cobain, la polizia ha riaperto le indagini.

Kurt Cobain si è suicidato o si tratta di un complotto

