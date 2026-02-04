Kid Rock è l’headliner dell’Half Time Show del Super Bowl di Turning Point Usa | Per la gente che ama l’America

Kid Rock salirà sul palco dell’Half Time Show del Super Bowl di San Francisco. L’annuncio arriva dopo settimane di indiscrezioni e conferma che l’artista sarà la star principale, con Bad Bunny come ospite sul palco. La scelta ha scatenato reazioni contrastanti tra i fan e gli spettatori, alcuni entusiasti, altri critici. La performance si preannuncia un momento forte e molto atteso, soprattutto per chi cerca un’interpretazione più “americana” dello spettacolo.

Dopo i rumours degli scorsi giorni provenienti da Turning Point USA, è stato annunciato Kid Rock come l’headliner dell’ Half Time Show alternativo del Super Bowl che vedrà sul palco principale di San Francisco, Bad Bunny. Lo show al quale prenderanno parte anche gli artisti country Lee Brice, Brantley Gilbert e Gabby Barrett, sarà trasmesso in streaming sui siti come OAN News e l’emittente religiosa TBN, nonché sui canali social di Turning Point. TPUSA è l’organizzazione fondata da Charlie Kirk, attivista conservatore ucciso a colpi di arma da fuoco in un’apparizione pubblica l’anno scorso. Riguardo agli artisti presenti nella lineup dello show che si svolgerà in contemporanea all’evento ufficiale NFL, Gilbert ha ottenuto cinque successi country al primo posto negli anni 2011-2019, anche se da allora non è più entrato nella top 20. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

È stato pubblicato il trailer ufficiale dell’Halftime Show del Super Bowl LX, con Bad Bunny, in collaborazione con Apple Music.

