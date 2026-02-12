Kelly a CBS | Alla Juventus devi vivere e respirare questa maglia | è così che deve essere Sfida con l’Inter? Atmosfera diversa

Lloyd Kelly spiega che per lui alla Juventus bisogna vivere e respirare quella maglia, senza mezze misure. All’antivigilia della grande sfida contro l’Inter, il difensore britannico dice che l’atmosfera cambia rispetto alle altre partite, ma l’importante è sentirsi parte di qualcosa di speciale. Kelly ha parlato chiaramente: bisogna essere pronti a dare tutto, anche mentalmente, per affrontare questa partita.

