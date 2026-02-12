Kelly a CBS | Alla Juventus devi vivere e respirare questa maglia | è così che deve essere Sfida con l’Inter? Atmosfera diversa

Lloyd Kelly spiega che per lui alla Juventus bisogna vivere e respirare quella maglia, senza mezze misure. All’antivigilia della grande sfida contro l’Inter, il difensore britannico dice che l’atmosfera cambia rispetto alle altre partite, ma l’importante è sentirsi parte di qualcosa di speciale. Kelly ha parlato chiaramente: bisogna essere pronti a dare tutto, anche mentalmente, per affrontare questa partita.

Lloyd Kelly, si racconta ai microfoni della CBS all'antivigilia della super sfida Inter Juve. Ecco le parole del difensore bianconero. Lloyd Kelly, difensore della Juventus, ha rilasciato un'intervista esclusiva a CBS in cui ha raccontato la sua esperienza a Torino. Il centrale bianconero ha ripercorso i primi mesi nel club, soffermandosi sull'adattamento alla Serie A e sul percorso di crescita intrapreso sotto la guida tecnica della Juventus. PARAGONE PREMIER-SERIE A – «Dal punto di vista tattico c'è una differenza evidente e, da difensore, è una cosa che si nota subito.

