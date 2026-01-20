Kelly avvisa la Juve | Qui devi avere ambizione pensiamo a vincere

Alla vigilia degli impegni imminenti, dalla Continassa arriva una comunicazione chiara: la Juventus intende mantenere e rafforzare la propria ambizione. Kelly sottolinea l'importanza di puntare sempre più in alto, affermando che la squadra deve pensare a vincere. La società conferma così la volontà di continuare sulla strada intrapresa, mantenendo un atteggiamento deciso e orientato ai risultati.

Alla vigilia dei prossimi impegni, dalla Continassa filtra una presa di posizione netta: la Juventus non cambia rotta e alza l’asticella. A parlare è Lloyd Kelly, che in un’intervista rilasciata a La Stampa fa il punto sul momento della squadra e sull’impatto del nuovo corso tecnico. Il riferimento è al k.o. contro il Cagliari, una battuta d’arresto che non ha scalfito le convinzioni del gruppo. “Bisogna avere la giusta mentalità – spiega Kelly – in alcune situazioni non riesci a risolvere le cose, ma veniamo da un buon periodo e sappiamo che vogliamo fare il massimo dei punti. La lotta sarà serrata”. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

