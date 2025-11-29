Locatelli si emoziona per le 200 presenze con la Juventus | Sono partito da bambino con questa maglia darò sempre tutto quello che ho – FOTO

Locatelli si emoziona per le 200 presenze con la Juventus: «Sono partito da bambino con questa maglia, qualcosa che va oltre il sogno». Il suo messaggio. Manuel Locatelli ha raggiunto un traguardo personale storico con la Juventus. La sfida casalinga vinta contro il Cagliari per 2-1 ha coinciso con la sua duecentesima presenza con la maglia bianconera, una cifra che testimonia la sua centralità nel progetto del club e l’ affidabilità in mezzo al campo. Il centrocampista ha voluto celebrare questo momento speciale con un messaggio sentito e ricco di emozione condiviso sui social media. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Locatelli si emoziona per le 200 presenze con la Juventus: «Sono partito da bambino con questa maglia, darò sempre tutto quello che ho» – FOTO

