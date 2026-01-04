Adani durissimo contro Jonathan David | Devi capire dove ti trovi e che maglia porti Poi dà un consiglio preciso alla dirigenza della Juventus

Adani ha commentato duramente l’atteggiamento di Jonathan David, sottolineando l’importanza di rispettare la maglia e il contesto. Sul rigore, ha ricordato l’esempio di Del Piero, evidenziando valori di professionalità e rispetto. Inoltre, ha invitato la dirigenza della Juventus a puntare su uomini prima che su semplici calciatori, sottolineando l’importanza di un’identità forte e di valori condivisi all’interno della squadra.

Adani su Instagram: critica l'atteggiamento sul rigore, cita l'esempio di Del Piero e invita la società a scegliere uomini prima che calciatori. Il mezzo passo falso della Juventus all'Allianz Stadium contro il Lecce non smette di alimentare dibattiti accesi, spostando rapidamente il focus dagli aspetti puramente tattici a quelli etici, caratteriali e comportamentali. Tra le critiche spicca quella di Lele Adani. L'ex difensore e noto opinionista ha affidato al suo profilo Instagram una riflessione profonda che suona come una condanna senza appello per l'atteggiamento mostrato da Jonathan David in occasione del rigore fallito al minuto 66, un errore costato due punti pesantissimi nella corsa al vertice della Serie A.

