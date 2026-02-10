Kompany | lo scontro tra DFB-Pokal e Lipsia è una partita da vincere per il Bayern

Vincent Kompany ha detto che il Bayern Monaco deve vincere contro l’RB Leipzig nei quarti di finale della DFB-Pokal. L’allenatore belga ha sottolineato che questa partita è fondamentale per mantenere alta la corsa su più fronti. Il Bayern si prepara a scendere in campo con l’obiettivo di superare l’avversario e continuare la stagione con i sogni ancora vivi.

Notizia fresca giunta in redazione: Vincent Kompany ha detto che i quarti di finale della DFB-Pokal del Bayern Monaco contro l'RB Leipzig sono stati una partita "da vincere" se vogliono mantenere la spinta per competere su tutti i fronti in questa stagione. Mercoledì il Bayern accoglie il Lipsia all'Allianz Arena mentre punta a vincere la competizione per la prima volta dal 2019-20, quando ha battuto il Bayer Leverkusen in finale. I giganti della Bundesliga sono stati recentemente eliminati dalla DFB-Pokal in due partite casalinghe consecutive per la prima volta nella storia ricca di trofei del club.

