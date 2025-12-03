Germania risultati Dfb Pokal | nella coppa tedesca fuori Borussia Monchengladbach e Dortmund passano Lipsia e Leverkusen Oggi in campo Bayern e Stoccarda

Germania, risultati Dfb Pokal: fuori agli ottavi Monchengladbach e Dortmund, passano Lipsia e Leverkusen. Oggi in campo Bayern e Stoccarda Nella serata di ieri sono arrivate le ultime due qualificazioni ai quarti di finale della Coppa di Germania, la Dfb Pokal, completando il quadro dopo le gare del pomeriggio della prima metà degli ottavi di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

