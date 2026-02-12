Juventus | Yildiz uomo decisivo

Domani sera a San Siro, si presenta una partita chiave tra Juventus e Inter. Kenan Yildiz si mette in mostra come il giocatore di riferimento per i bianconeri. Il giovane attaccante sta spingendo forte per lasciare il segno e aiutare la squadra a conquistare i tre punti. La sua presenza in campo potrebbe fare la differenza in una sfida così importante.

Alla vigilia del Derby d'Italia di sabato 14 febbraio 2026 a San Siro, Kenan Yildiz si candida a diventare l'uomo decisivo per la Juventus. Il 20enne turco, fresco di rinnovo-record fino al 2030 con 6 milioni netti annui + bonus fedeltà da 6,5 milioni, sta vivendo una stagione straordinaria

Nella 22a giornata di Serie A, la Juventus ha ottenuto una vittoria convincente contro il Napoli, conclusa sul punteggio di 3-0.

