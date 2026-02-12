Juventus | Yildiz uomo decisivo
Domani sera a San Siro, si presenta una partita chiave tra Juventus e Inter. Kenan Yildiz si mette in mostra come il giocatore di riferimento per i bianconeri. Il giovane attaccante sta spingendo forte per lasciare il segno e aiutare la squadra a conquistare i tre punti. La sua presenza in campo potrebbe fare la differenza in una sfida così importante.
Alla vigilia del Derby d’Italia di sabato 14 febbraio 2026 a San Siro, Kenan Yildiz si candida a diventare l’uomo decisivo per la Juventus. Il 20enne turco, fresco di rinnovo-record fino al 2030 con 6 milioni netti annui + bonus fedeltà da 6,5 milioni, sta vivendo una stagione straordinaria e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Approfondimenti su Juventus Yildiz
Juventus-Napoli 3-0, le pagelle: David (7) segna ancora, Yildiz (7,5) decisivo, Juan Jesus (4,5) bocciato
Nella 22a giornata di Serie A, la Juventus ha ottenuto una vittoria convincente contro il Napoli, conclusa sul punteggio di 3-0.
Juventus-Napoli 3-0, le pagelle: David (7) segna ancora, Yildiz (7,5) decisivo, Juan Jesus (4,5) errore grave
Nella 22ª giornata di Serie A, la Juventus ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro il Napoli.
Kenan Yildiz is INSANE
Ultime notizie su Juventus Yildiz
Argomenti discussi: Juve, scatta l’ora dell’annuncio di Yildiz-2030, per Spalletti febbraio sarà un mese decisivo; Rinnovo Yildiz, Juventus al lavoro per blindare il '10': cosa manca per la firma, quanto guadagna e la scadenza del nuovo contratto; Cosa ha convinto Yildiz, il ruolo di Elkann e tutti i retroscena sul rinnovo; Inter-Juventus, Spalletti studia le mosse: non solo Yildiz, McKennie arma chiave nel derby d’Italia.
Juventus-Inter, la chiave è la velocità: Conceição e Yildiz le armi per colpire i nerazzurriJuventus-Inter, la chiave è la velocità: Conceição e Yildiz le armi per colpire i nerazzurri Per battere l’Inter capolista, la Juventus dovrà puntare ... tuttojuve.com
Prandelli non ha dubbi: «Inter Juve? Queste sono le serate di Yildiz. Spalletti un grande allenatore. Tra i due fratelli Thuram…»Prandelli non ha dubbi: «Inter Juve? Queste sono le serate di Yildiz. Spalletti un grande allenatore. Tra i due fratelli Thuram…» Cesare Prandelli ha vissuto dal campo tanti Inter-Juventus, indossando ... calcionews24.com
“Se Yildiz dovesse vincere la Champions con la Juve…”: Gigi Buffon azzarda un’ipotesi L’ex campione bianconero ha elogiato ai microfoni di Dazn il numero 10 della Juventus, sottolineando come sia un giocatore raro e fuori dal normale Se poi dovesse - facebook.com facebook
Con il rinnovo di Yildiz, nella top 10 stipendi ci sono 3 Juventus 3 Inter 2 Napoli 1 Milan 1 Roma Top10 1. Vlahovic 12m€ 2. DeBruyne 10.5m€ 3. Leao 10 4. Lautaro 9 5. Dybala 9 6. Yildiz 7.2 7. Barella 6.5 8. M. Thuram 6 9. Lukaku 6 10. David 6 (Leao compre x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.