Juventus Women Capeta segna all’esordio assoluto dopo appena 7 minuti di gioco contro il Wolfsburg

La nuova attaccante della Juventus Women, Capeta, ha fatto subito il suo esordio in Champions League. Dopo appena sette minuti dal fischio d’inizio, ha segnato il primo gol contro il Wolfsburg, regalando entusiasmo alla squadra e ai tifosi. È stata una partita che ha subito preso una piega interessante grazie alla sua rete lampo.

Juventus Women, la nuova arrivata Capeta segna all'esordio assoluto dopo 7 minuti contro il Wolfsburg nel match di Champions League. La Juve inizia nel migliore dei modi l'avventura nell'andata dei playoff di Champions League, trovando subito una protagonista inattesa ma decisiva. Contro il forte Wolfsburg, l'attenzione si è focalizzata immediatamente sull'ultimo colpo della campagna acquisti, capace di cambiare gli equilibri in un istante. Ana Capeta, prelevata in prestito dallo Sporting durante l'ultimo giorno di mercato, ha bagnato il suo esordio assoluto con una marcatura lampo.

