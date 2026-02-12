Juventus Women Capeta segna all’esordio assoluto dopo appena 7 minuti di gioco contro il Wolfsburg

Da juventusnews24.com 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova attaccante della Juventus Women, Capeta, ha fatto subito il suo esordio in Champions League. Dopo appena sette minuti dal fischio d’inizio, ha segnato il primo gol contro il Wolfsburg, regalando entusiasmo alla squadra e ai tifosi. È stata una partita che ha subito preso una piega interessante grazie alla sua rete lampo.

Juventus Women, la nuova arrivata Capeta segna all’esordio assoluto dopo 7 minuti contro il Wolfsburg nel match di Champions League. La Juve inizia nel migliore dei modi l’avventura nell’andata dei playoff di Champions League, trovando subito una protagonista inattesa ma decisiva. Contro il forte Wolfsburg, l’attenzione si è focalizzata immediatamente sull’ultimo colpo della campagna acquisti, capace di cambiare gli equilibri in un istante. ULTIMISSIME JUVE LIVE Ana Capeta, prelevata in prestito dallo Sporting durante l’ultimo giorno di mercato, ha bagnato il suo esordio assoluto con una marcatura lampo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juventus women capeta segna all8217esordio assoluto dopo appena 7 minuti di gioco contro il wolfsburg

© Juventusnews24.com - Juventus Women, Capeta segna all’esordio assoluto dopo appena 7 minuti di gioco contro il Wolfsburg

Approfondimenti su Juventus Women Capeta

Wolfsburg Juventus Women LIVE: Capeta all’esordio e subito titolare! È in tandem con Vangsgaard

Questa sera si gioca l’andata dei playoff di Women’s Champions League tra Wolfsburg e Juventus Women.

Wolfsburg Juventus Women 0-1 LIVE: Capeta porta avanti le bianconere!

La Juventus Women batte 1-0 il Wolfsburg in trasferta e mette un piede nei quarti di finale di Champions.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Juventus Women 2-1 Napoli | HIGHLIGHTS Coppa Italia Women

Video Juventus Women 2-1 Napoli | HIGHLIGHTS Coppa Italia Women

Ultime notizie su Juventus Women Capeta

Argomenti discussi: Juventus Women, Canzi avverte:Capeta ha grande esperienza; Juventus Women accoglie Ana Capeta; Juventus Women Ana Capeta si presenta | Sono felice di essere in bianconero Spero di raggiungere questo obiettivo; Como Juventus Women 0-2: Carbonell-Krumbiegel (e De Jong) per la terza di fila in campionato.

Serie A Women, Como-Juventus 0-2. Prova di maturità: gol e highlightsLa Juventus Women conquista tre punti pesantissimi sul campo del Como Women, imponendosi per 2-0 nella sfida valida per il campionato di Serie A Women. Una vittoria costruita con pazienza, qualità e ... today.it

juventus women capeta segnaSerie A Women, Juventus-Sassuolo 4-0. Poker e spettacolo: gol e highlightsLa Juventus Women non sbaglia e regala una serata da incorniciare ai propri tifosi: nella dodicesima giornata di Serie A Women, le bianconere superano con un netto 4-0 il Sassuolo, imponendo gioco, ri ... torinotoday.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.