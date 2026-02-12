Da un lato, i giovani bianconeri cercano di trovare il gol, dall’altro la Sambenedettese si difende con ordine. La partita è iniziata subito con un brivido per la Juventus, quando Puczka ha messo in crisi la difesa avversaria con un tiro pericoloso. La squadra di casa spinge, ma finora non riesce a superare il muro difensivo degli ospiti. La tensione cresce, e i tifosi aspettano il primo gol che potrebbe sbloccare il risultato.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Sambenedettese LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 26ª giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – Juventus Next Gen – reduce da due vittorie consecutive (10 risultati utili nelle ultime 11 partite) – che oggi ospita la Sambenedettese. Bianconeri che vogliono proseguire la marcia playoff e vendicare il KO dell’andata. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Sambenedettese 0-0: sintesi e moviola. 5? TIRO-CROSS PUCZKA – Gioco allargato a sinistra per l’austriaco, che disegna un tiro-cross velenoso bloccato però sul suo palo di competenza da Orsini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Sambenedettese 0-0 LIVE: subito doppio brivido per i bianconeri, pericoloso Puczka

La partita tra Juventus Next Gen e Sambenedettese si è chiusa sullo 0-0, ma ha regalato subito due grandi emozioni per i bianconeri.

