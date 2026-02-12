Juventus Next Gen Sambenedettese 0-0 LIVE | subito doppio brivido per i bianconeri

La partita tra Juventus Next Gen e Sambenedettese si è chiusa sullo 0-0, ma ha regalato subito due grandi emozioni per i bianconeri. Entrambe le squadre hanno spinto fin dall’inizio, senza trovare però il gol. I giovani della Juventus si sono fatti vedere con alcune occasioni, ma la difesa avversaria ha retto bene. La sfida, valida per la 26ª giornata di Serie C, resta aperta e piena di tensione.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Sambenedettese LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 26ª giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – Juventus Next Gen – reduce da due vittorie consecutive (10 risultati utili nelle ultime 11 partite) – che oggi ospita la Sambenedettese. Bianconeri che vogliono proseguire la marcia playoff e vendicare il KO dell'andata. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Sambenedettese 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 18.00 Migliore in campo Juventus Next Gen. Al termine del match Juventus Next Gen Sambenedettese 0-0: risultato e tabellino.

