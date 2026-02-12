Juventus Next Gen primo gol per Gunduz con i bianconeri | gran giocata contro la Sambenedettese! Cosa ha fatto

Questa mattina, Gunduz ha segnato il suo primo gol con la Juventus Next Gen durante la partita contro la Sambenedettese. Ha ricevuto un passaggio nella metà campo avversaria, ha dribblato un difensore e poi ha calciato di precisione in rete, lasciando i tifosi entusiasti. È stata una giocata importante che potrebbe segnare l’inizio di una nuova avventura per il giovane centrocampista.

Juventus Next Gen, primo gol in bianconero per Gunduz: grande giocata nel match contro la Sambenedettese! Ecco cosa ha fatto. La Juventus Next Gen mette subito in chiaro le cose nella sfida casalinga valida per il campionato di Serie C contro la Sambenedettese. Dopo il vantaggio iniziale, i bianconeri trovano immediatamente la via del raddoppio, indirizzando il match su binari favorevoli già nel primo quarto d'ora di gioco. ULTIMISSIME JUVE LIVE Al 16? sale in cattedra Simone Guerra, che confeziona un assist perfetto per il compagno di reparto. Il pallone illuminante premia l'inserimento di Teoman Gunduz, che non si lascia sfuggire l'occasione.

