Gol Puczka | cosa ha fatto l’esterno della Juventus Next Gen!? Punizione da capogiro per l’1-1 contro il Bra – VIDEO
Gol Puczka: punizione capolavoro in Bra Juventus Next Gen, ecco il gesto tecnico per l’1-1 da parte dell’esterno austriaco – VIDEO. La Juventus Next Gen saluta il 2025 e il girone d’andata con un punto prezioso e una conferma importante: questa squadra non muore mai. Allo stadio “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante, i giovani bianconeri impattano 1-1 contro il Bra, allungando a cinque la striscia di risultati utili consecutivi. Un pareggio di carattere, strappato in rimonta grazie a una prodezza balistica che bilancia un avvio di gara da incubo. QUI L’INTERVISTA ESCLUSIVA IN VIDEO DI STEFANO MANGIAPOCO A Splendida punizione di David Puczka! Bra – Juventus Next Gen 1-1 pic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Ecco le pagelle della #JuventusNextGen dopo il pareggio per 1-1 maturato sul campo del #Bra. Il migliore in campo è #Puczka, che con una prova da 7 e il gol del pareggio. Sufficienza piena per #Cudrig, promosso anche mister #Brambilla. LEGGI TUT - facebook.com facebook
