Gol Puczka | cosa ha fatto l’esterno della Juventus Next Gen!? Punizione da capogiro per l’1-1 contro il Bra – VIDEO

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gol Puczka: punizione capolavoro in Bra Juventus Next Gen, ecco il gesto tecnico per l’1-1 da parte dell’esterno austriaco – VIDEO. La Juventus Next Gen saluta il 2025 e il girone d’andata con un punto prezioso e una conferma importante: questa squadra non muore mai. Allo stadio “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante, i giovani bianconeri impattano 1-1 contro il Bra, allungando a cinque la striscia di risultati utili consecutivi. Un pareggio di carattere, strappato in rimonta grazie a una prodezza balistica che bilancia un avvio di gara da incubo. QUI L’INTERVISTA ESCLUSIVA IN VIDEO DI STEFANO MANGIAPOCO A Splendida punizione di David Puczka! Bra – Juventus Next Gen 1-1 pic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

gol puczka cosa ha fatto l8217esterno della juventus next gen punizione da capogiro per l82171 1 contro il bra 8211 video

© Juventusnews24.com - Gol Puczka: cosa ha fatto l’esterno della Juventus Next Gen!? Punizione da capogiro per l’1-1 contro il Bra – VIDEO

Leggi anche: Bra Juventus Next Gen 1-1 LIVE: magia su punizione di Puczka, i bianconeri la rimettono in equilibrio!

Leggi anche: Bra Juventus Next Gen 1-1 LIVE: magia su punizione di Puczka, Anghelè va vicino al bis

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Juventus Next Gen Pianese 0-0 LIVE | Puczka disegna Pedro Felipe ad un passo dal gol.

Roma-Inter, Gasperini: “Preso un bruttissimo gol. Ecco cosa ha fatto davvero la differenza” - I giallorossi si fanno agganciare dalla squadra di Chivu perdendo la seconda partita in campionato, sempre in casa: le parole del tecnico La Roma si ferma per la terza volta in questa stagione tra ... calciomercato.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.