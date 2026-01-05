Nunez Juve torna a essere un nome di interesse per il mercato bianconero. L’attaccante uruguaiano potrebbe rappresentare un'opzione per rinforzare l’attacco della Juventus. In questo articolo, analizzeremo i dettagli del possibile trasferimento e le implicazioni per il reparto offensivo della squadra. Tutti gli aggiornamenti sulla trattativa e le possibili strategie dei bianconeri.

Nunez Juve, il nome dell’uruguaiano torna di moda per rafforzare il reparto offensivo bianconero. Tutti i dettagli del possibile colpo bianconero. La Juve si trova di fronte a una verità inequivocabile in questo inizio di 2026: per competere ai massimi livelli serve un vero numero nove. Il pareggio interno contro il Lecce ha messo a nudo le difficoltà del reparto offensivo, evidenziando il momento no di Jonathan David e Loïs Openda. Se il primo è apparso come un giocatore di raccordo, il secondo non possiede la taglia fisica per fungere da vertice unico. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’assenza prolungata di Dusan Vlahovic, che non rientrerà prima di marzo, impone ai bianconeri un intervento immediato per colmare il gap. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Nunez Juve, torna di moda lui per rafforzare il reparto offensivo. Tutti i dettagli del possibile colpo bianconero

Fronte attaccanti #Juve accostati, qui le ultime al 5/1 (in ordine alfabetico). - Artem #Dovbyk e Darwin #Nunez (proposti, ma per ora non sono nomi caldi). - Nicolas #Jackson (sondato, ma resterà a Monaco di Baviera). - Mateo #Pellegrino (nessuna chiam x.com

Alla Juventus è stato nuovamente proposto Darwin Nunez… Si o No - facebook.com facebook