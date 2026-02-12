Juventus Holm Spalletti mi seguiva dai tempo dello Spezia
Holm Emil Holm ha raccontato di aver notato un particolare interesse di Spalletti nei suoi confronti già ai tempi dello Spezia. Il difensore svedese ha parlato ai microfoni di Sky Sport, spiegando come l’allenatore toscano lo seguiva con attenzione e cosa lo abbia convinto a scegliere la Juventus.
Le parole di Holm Emil Holm ha parlato ai microfoni di Giovanni Guardalà a Sky Sport raccontando diversi retroscena sul suo arrivo in bianconero. Ecco le sue parole: “Tutti i compagni, il mister e lo staff mi hanno dato una grande mano per essere uno del gruppo. Quindi molto bene. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
