Juventus Gotti Holm giocatore di primissimo livello l’ho allenato a Spezia

Luca Gotti dice che Holm è un giocatore di primissimo livello. L’ex allenatore dello Spezia, ora commentatore Sky, ne parla con entusiasmo. Gotti ha allenato Holm e lo definisce un atleta che può fare la differenza. La Juventus lo osserva da vicino, sperando di portarlo presto in squadra.

Luca Gotti, attuale commentatore Sky ed ex allenatore, ha parlato a TuttoJuve di Emil Holm, giocatore che ha allenato ai tempi dello Spezia. Le parole di Gotti “Holm? Fu una scelta di Riccardo Pecini che per me rimane un fuoriclasse assoluto nello scovare giocatori. Io lo trovai in ritiro e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

