Juventus Gotti Holm giocatore di primissimo livello l’ho allenato a Spezia

Luca Gotti dice che Holm è un giocatore di primissimo livello. L’ex allenatore dello Spezia, ora commentatore Sky, ne parla con entusiasmo. Gotti ha allenato Holm e lo definisce un atleta che può fare la differenza. La Juventus lo osserva da vicino, sperando di portarlo presto in squadra.

Luca Gotti, attuale commentatore Sky ed ex allenatore, ha parlato a TuttoJuve di Emil Holm, giocatore che ha allenato ai tempi dello Spezia. Le parole di Gotti “Holm? Fu una scelta di Riccardo Pecini che per me rimane un fuoriclasse assoluto nello scovare giocatori. Io lo trovai in ritiro e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

La Juventus ha chiuso l’accordo con Holm, il centrocampista svedese, che già si prepara a vestire la maglia bianconera.

Holm alla Juve, Gotti sentenzia: Talvolta approssimativo, ma fisicamente di primissimo livelloCredo che Holm debba ancora migliorare molto dal punto di vista tecnico e della tattica individuale, perché talvolta può essere un. tuttomercatoweb.com

Gotti su Holm: Fisicamente di primissimo livello, ma c'è da lavorare per il ruolo di terzino. Scambio con Joao Mario win to win. Kalulu? Scalzarlo non sarà facileLa redazione di TuttoJuve.com ha contattato telefonicamente, in esclusiva, l'ex allenatore di Emil Holm ai tempi dello Spezia e attuale commentatore per Sky Sport, Luca Gotti, per ... tuttojuve.com

