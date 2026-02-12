Juve McKennie recuperato | l’americano torna in gruppo per il Derby d’Italia

Weston McKennie torna in gruppo e si prepara per il Derby d’Italia. A due giorni dalla partita, l’americano si è allenato con i compagni e sembra pronto a scendere in campo. La sua presenza può fare la differenza contro i nerazzurri, che si giocano punti importanti in classifica. Spalletti ha già in mente come inserirlo nella formazione.

Weston McKennie torna pienamente a disposizione di Luciano Spalletti a quarantotto ore dal fischio d’inizio di Inter-Juventus. Il centrocampista statunitense ha superato il problema alla caviglia rimediato nel match contro la Lazio, riaggregandosi stabilmente al resto del gruppo nella seduta odierna alla Continassa. Dopo il lavoro differenziato di ieri, necessario per gestire la ferita riportata nell’ultimo turno di campionato, il calciatore ha svolto l’intero allenamento collettivo, sciogliendo i dubbi sulla sua convocazione per la trasferta di San Siro. Il recupero del texano garantisce allo staff tecnico bianconero una risorsa fondamentale per l’equilibrio della mediana nel Derby d’Italia. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Juve, McKennie recuperato: l’americano torna in gruppo per il Derby d’Italia Approfondimenti su Juve Inter Juve, piano anti-Chivu: McKennie spalleggia David per scuotere il Derby d’Italia La Juventus prepara un piano speciale contro Chivu. Maghetto McKennie: il vero bomber della Juve è l'americano Weston McKennie segna ancora e si conferma il vero bomber della Juventus. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Juve Inter Argomenti discussi: Maghetto McKennie: il vero bomber della Juve è l'americano; Juventus, Conceicao recuperato: ci sarà contro l'Inter. Si ferma McKennie; Juventus: le condizioni di Conceicao e McKennie; Juventus, McKennie si è allenato a parte. Spalletti ne recupera uno per l’Inter. Spalletti recupera McKennie per l'Inter: è tornato a lavorare in gruppoBuone notizie in casa Juventus in vista della sfida contro l'Inter: Weston McKennie è recuperato. Il centrocampista statunitense, che nella sfida contro la Lazio di domenica scorsa aveva rimediato un ... tuttojuve.com Juventus, Spalletti recupera McKennie in vista dell'Inter: intera seduta in gruppoArrivano buone notizie, ampiamente previste, in merito alle condizioni fisiche di Weston McKennie, centrocampista della Juventus che nella sfida contro. tuttomercatoweb.com McKennie-Conceicao, doppio sorriso Spalletti per l’Inter: probabile formazione Juve per il Derby d'Italia - facebook.com facebook #McKennie- #Conceicao, doppio sorriso #Spalletti per l’ #Inter: probabile formazione #Juve per il Derby d'Italia x.com

