Juve piano anti-Chivu | McKennie spalleggia David per scuotere il Derby d’Italia

La Juventus prepara un piano speciale contro Chivu. McKennie si schiera al fianco di David per cercare di scuotere il Derby d’Italia. Spalletti studia una mossa tattica per mettere in difficoltà la difesa nerazzurra e cambiare le carte in tavola. I bianconeri vogliono approfittare di ogni occasione per mettere pressione e portare a casa i tre punti.

In vista del Derby d’Italia, Luciano Spalletti sta studiando una contromossa tattica specifica per disinnescare la solida organizzazione difensiva dell’ Inter di Cristian Chivu. Il rischio principale individuato dallo staff bianconero è l’isolamento di Jonathan David: per evitare che l’attaccante canadese finisca prigioniero della “ragnatela” nerazzurra, l’allenatore toscano punterà tutto sulla dinamicità di Weston McKennie. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’americano non agirà in una posizione statica, ma lavorerà in simbiosi con la punta. L’idea è quella di un attacco fluido, dove David e McKennie si scambieranno continuamente spazi e responsabilità, con l’americano pronto a inserirsi in area per togliere riferimenti ai centrali di Chivu.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

La Juventus conquista una vittoria importante contro il Pafos all'Allianz Stadium, chiudendo la sesta giornata di Champions League con un netto 2-0.

Nella partita tra Juventus e Benfica, la squadra bianconera ha conquistato una vittoria per 2-0.

