Maghetto McKennie | il vero bomber della Juve è l' americano

Weston McKennie segna ancora e si conferma il vero bomber della Juventus. Nel 2026 ha già messo a segno cinque gol, più di molti attaccanti. Da quando Spalletti è in panchina, nessun centrocampista ha fatto meglio di lui in Serie A. La sua presenza si fa sentire, e anche contro le grandi si fa notare.

Scompare e ricompare, si mimetizza, trova ogni volta l'incantesimo giusto per rendersi utile per la Juventus. Weston McKennie non è un mago da copertina o da effetti speciali, però ormai ci ha preso gusto ad agitare la sua bacchetta davanti alle telecamere. Ieri, all'Allianz Stadium, lo ha fatto per la settima volta in stagione come mai gli era capitato prima nella vita e qualche istante per la sua esultanza se l'è preso anche se – in quel momento – la concentrazione per un recupero a metà dell'opera aveva fagocitato lo spazio che solitamente dedica ai festeggiamenti. A conti fatti, senza quel colpo di testa la Signora non avrebbe potuto lanciare l'infinito assalto che ha portato al definitivo pareggio.

