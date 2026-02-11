Disney Italia ha svelato le voci italiane di Jumpers – Un Salto tra gli Animali. Il film d’animazione Disney e Pixar arriverà nelle sale italiane il 5 marzo. I protagonisti sono animali che promettono di divertire grandi e piccini. L’uscita si avvicina e i fan sono già in attesa di vedere le nuove avventure.

Disney Italia ha annunciato le voci italiane del film d’animazione Disney e Pixar Jumpers – Un Salto tra gli Animali, in arrivo nelle sale cinematografiche italiane il 5 marzo. Tecla Insolia e Giorgio Panariello presteranno le loro voci rispettivamente a Mabel e a Re George, insieme a loro anche Francesco Prando (voce del sindaco Jerry Generazzo) e Rossella Izzo (voce della regina degli insetti). Di cosa parlerà Jumpers – Un Salto tra gli Animali?. Nel film Disney e Pixar Jumpers – Un Salto tra gli Animali, l’amante degli animali Mabel (voce di Tecla Insolia) coglie l’occasione di usare una nuova tecnologia per “trasferire” la sua coscienza in un castoro robotico realistico e comunicare direttamente con gli animali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Jumpers – Un Salto tra gli animali’: annunciate le voci del film d’animazione

Approfondimenti su Jumpers Un Salto tra gli Animali

Giorgio Panariello e Tecla Insolia sono le prime voci italiane confermate per il nuovo film Disney Pixar

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Jumpers Un Salto tra gli Animali

Argomenti discussi: Jumpers – Un Salto tra gli Animali , ecco il cast italiano; Un Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film con le voci dei doppiatori ufficiali - HD; Jumpers - Un Salto tra gli Animali, Panariello e Insolia le voci italiane; Jumpers – Un Salto tra gli Animali: il nuovo spot e le voci italiane del film Disney e Pixar.

Jumpers - Un salto tra gli animali: la rivoluzione Pixar nel trailer del Super BowlLaureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate. Il palcoscenico del Super Bowl LXI ha offerto l’ ... libero.it

Jumpers: Un Salto tra gli Animali | Giorgio Panariello e Tecla Insolia tra le voci italiane del nuovo film Disney e PixarGiorgio Panariello e Tecla Insolia sono le voci italiane di Jumpers – Un Salto tra gli Animali, il nuovo film Disney e Pixar. Al cinema dal 5 marzo. universalmovies.it

Disney Family (IT). . Fate un salto tra gli animali con la prima clip ufficiale da #Jumpers - Un Salto tra gli Animali! Il nuovo film Disney e Pixar vi aspetta solo al cinema dal 5 Marzo. - facebook.com facebook