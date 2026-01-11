La Roma batte il Sassuolo ma è un gennaio senza pause | doppio impegno in vista con il Torino

La Roma ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva battendo il Sassuolo con un punteggio di 2-0, confermando un buon momento di forma all'inizio del girone di ritorno. La squadra si prepara ora a un gennaio intenso, con un doppio impegno previsto contro il Torino, mantenendo alta l’attenzione sulla continuità dei risultati.

Il secondo 2-0 consecutivo, dopo quello rifilato al Lecce, ha permesso alla Roma di battere 2-0 il Sassuolo nella prima giornata del girone di ritorno. La continuità sarà la parola chiave per conquistare un posto in Champions League, con i giallorossi che, in questa seconda parte di campionato, saranno chiamati quantomeno a confermare i punti delle prime diciannove gare. Almeno per il momento, però, non serve focalizzarsi troppo sui calcoli, ma solo sul macinare punti, in un gennaio che sarà un mese piuttosto decisivo. Martedì esordio in Coppa Italia. Come spesso ribadito anche dallo stesso Gasperini, il calendario della Roma è decisamente fitto, con partite ogni tre giorni che proseguiranno fino a quella con l’Udinese del 1° febbraio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

