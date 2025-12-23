Bohemian Rhapsody ad alta quota | orchestra e rock per celebrare i Queen a Bardonecchia

A Bardonecchia, la rassegna SCENA 1312 unisce musica, teatro e arte per un inverno culturale ricco e vario. Con la direzione artistica di Lucia Margherita Marino, l’evento propone appuntamenti di qualità, tra cui il concerto “Bohemian Rhapsody ad alta quota”, che celebra i Queen con un concerto tra orchestra e rock. Un’occasione per vivere momenti di cultura e musica in un contesto montano suggestivo.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.