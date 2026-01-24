L’Altra Toscana torna a offrire un’anteprima dedicata a un lato meno conosciuto ma fondamentale dell’enologia regionale. Attraverso questa iniziativa, si approfondiscono le realtà vinicole meno note, evidenziando la ricchezza e la diversità della regione. Un’occasione per scoprire le produzioni meno pubblicizzate, contribuendo a una conoscenza più completa del panorama vinicolo toscano.

Torna ‘ L’Altra Toscana ’, l’anteprima che racconta una parte di Toscana meno nota e sempre più rilevante dell’ enologia regionale. Giunta alla quinta edizione, la manifestazione si svolgerà il 18 febbraio, nell’ormai consueta cornice di Palazzo Affari, a Firenze, e sarà esclusivamente dedicata alla stampa specializzata proveniente da diversi paesi del mondo. I protagonisti di questa giornata sono alcuni territori meno conosciuti, dove la coltivazione della vite affonda le radici in secoli di storia e dove, accanto ai produttori locali storici, importanti nomi dell’enologia italiana contribuiscono a esprimere nei calici qualità e identità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "L’Altra Toscana" scopre l’enologia meno nota

